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Profesör hakkında 'hakaret'ten suç duyurusu

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı AKP Sami Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet büyüklerine hakaret içerikli mesajlar yayımladığı gerekçesiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Demircan hakkında suç duyurusunda bulundu

Profesör hakkında 'hakaret'ten suç duyurusu

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı AKP Sami Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet büyüklerine hakaret içerikli mesajlar yayımladığı gerekçesiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Demircan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, ÇOMÜ'de Fen Edebiyat Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümünde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan, Rektör Danışmanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Osman Demircan'ın, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet büyüklerine hakaret içerikli mesajlar yayımladığını ileri sürdü.

Belediye Başkanı Sami Yavaş, Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışan, şikayet olunan şikayet edilenin 30/11/2017 ve 01/12/2017 tarihlerinde Facebook sosyal medya çıktıları bulunan görsellerde de görüleceği üzere, halkı kin ve nefrete tahrik edici şekilde ifadeler kullanan mesajları daha öncesi paylaşımlarının da incelenerek, bu yöndeki paylaşımları sebebi ile kendisinin belirttiğimiz ve re’sen tespit edilecek suçlardan cezalandırılmasını talep ediyorum."


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale
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