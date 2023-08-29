Profesöre göre eylül ayı normalden daha sıcak olacak! İstanbul'a kışın kar yağamayacak mı?

Dünyada bu yıl peş peşe rekor sıcaklıklar ölçülürken, Türkiye'de sıcaklık rekoru Hatay'da kırılmıştı. Birçok kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeydi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, eylül ayında Türkiye'yi bekleyen sıcaklıkları anlattı.

Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino'nun, Pasifik Okyanusu'ndaki suların normalden daha fazla ısınması anlamına geldiğini ve öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde etkili olduğunu söyledi.

İSTANBUL'DA EYLÜLDE HAVA NASIL OLACAK?

El Nino etkisinin Türkiye'de son 20 günde görülmeye başlandığı bilgisini veren Prof. Dr. Kurnaz şöyle devam etti:

- El Nino'nun resmi başlangıcı mayıs ayı. Biz şu sıralarda etkilerini görmeye başladık, sıcaklıklardan bunu biraz daha net anlıyoruz. Türkiye'de temmuz ayının son, ağustos ayının ilk haftası yaz sıcakları tepe noktaya çıkar, sonra serinleme başlar. Bu sene eylül ayı epey normalin üstünde sıcak geçebilir, İstanbul'a baktığımızda eylül ayı sıcaklıkları 23-24 derece beklenir ancak biraz daha sıcak, 25-26 derecelerde bir eylül ayı geçireceğiz. El Nino'nun Türkiye'ye bir faydası yağış getirecek olması, geçen seneki kuraklığı yaşamayacağımızı umuyoruz.

İSTANBUL'DA OCAK AYINDA KAR YOK

Kurnaz, gelecek yılın yaz mevsimine kadar Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölgede yağışın biraz daha artmasını beklediklerini ancak ocak ayında İstanbul'a kar yağmasını beklemediklerini çünkü hava sıcaklığının kar yağacak kadar düşmeyebileceğini ifade etti.