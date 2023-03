"Provokatif açıklamalar yapan hekime yasal işlem yapılacak"

Çataklı, Afet Koordinasyon Merkezi'nde, "Hatay'da büyük bir salgın olduğu" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çataklı, "Maalesef bir siyasi parti destekli, sağlık alanında yalan haber üzerinden bir provokasyon ile karşı karşıyayız. Biz böyle büyük bir afet karşısında insanlarımıza herkesin yardım etmesi için tüm çağrılarımızı yaparken ve onlara destek verirken ne yazık ki Hatay ilinde büyük bir salgın olduğuna dair bizce hekimliğinin de sorgulanması gereken bir kişi tarafından yalan ve provokasyon amaçlı bir açıklamada bulunulmuştur" diye konuştu.

Konuya ilişkin Hatay Valiliğinin yazılı açıklama yaptığını hatırlatan Çataklı, kent genelinde yaşam alanlarının tamamına su verildiğini ve şok klorlama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiğini anlattı.

Çataklı, enkaz alanlarının yoğun olduğu yerlerde de suya erişimi kolaylaştırabilmesi amacıyla 448 çeşmenin yapımının tamamlandığını ve insanların buraları kullanabildiğini belirterek şöyle konuştu:

Çataklı, Hatay genelinde 80 araç ve 237 personelle ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

Gıda güvenliği ve hijyenin sağlanması amacıyla tüm çalışmaların da hem Sağlık Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Çataklı sözlerini şöyle sürdürdü:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, AFAD'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirttiği açıklamasına ilişkin soru üzerine Çataklı, 6 Şubat'ta çok büyük felaket yaşandığını ve illerde büyük hasarlar oluştuğunu anımsattı.

"Asrın felaketi"nin yaşandığını işaret eden Çataklı, deprem anının hemen akabinde 4'üncü seviye alarm ilan ettiklerini ve uluslararası yardım çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Çataklı, bunu yanında 81 valiliğe yazılar gönderdiklerini ve tüm itfaiye, STK'ler, gönüllü ekiplerin hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilmesini istediklerini aktararak şunları kaydetti:

- Sonra tek tek herkesi de aradık ve bunun sonucunda, deprem bölgesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm belediyelerimiz ki 800'ün üzerindedir bu sayı, 636'sı ulusal, 181'i uluslararası STK'lerimiz. On binlerce gönüllümüz afet bölgelerine ulaşmıştır. Dünyanın her yerinden insanlar ulaşmayı başarmıştır, Ankara'dakilerin nasıl ulaşamadığını bilmiyoruz. Canla başla çalıştılar ve halen çalışmaya devam ediyorlar. Bir can bile kurtarabilmek için mücadele edilen yerde siyaset düşünmekten çok daha önemli işler var ve biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bir an önce 'asrın felaketi'ndeki yaraların sarılması, insanlarımızın güvenli ve huzurlu hayatlarına yeniden dönebilmesi için hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün paydaşlarla yoğun bir çalışma yürütüyoruz.