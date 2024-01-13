Provokatif hesaplara operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı şehitler üzerinden kışkırtıcı içerikler paylaşan 110 sosyal medya hesabını tespit etti. Hesapların 95'inin yurt dışından yönetildiği açıklandı. Diğer hesap sahiplerine de operasyon düzenlendi.

Provokatif hesaplara operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven, propaganda yapan ve yanıltıcı bilgiler yayanlara karşı operasyon yapıldığını bildirdi.

Pençe-Kilit operasyonlarında şehit düşen askerlerimiz için sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlar yapan 110 hesap tespit edildi.

Operasyon kapsamında 95 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Operasyon kapsamında 15 şüpheliden 6' sı yakalandı. 9’u ile ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Ali Yerlikaya
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