PTT çalışanlarına kanlı saldırı: Failler aranıyor

Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasında silahlı saldırı düzenlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
PTT çalışanlarına kanlı saldırı: Failler aranıyor
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Saldırıda 2 PTT çalışanı yaralandı. Kimliği belirsiz bir kişinin binaya girerek iki çalışanı silahla vurduğu ve yaraladığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından PTT binası güvenlik çemberine alındı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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