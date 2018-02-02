Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ve Kilis kent merkezine yönelik 2 ayrı roketli saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik 2 ayrı roketli saldırı düzenlendi.



Alınan ilk bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesinin yanındaki boş alana isabet etti.







Can kaybının olmadığı olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak, inceleme başlattı.



Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı.



PYD/PKK'dan Reyhanlı'ya roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi.







Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK'lı teröristler tarafından atılan roket, Bayır Mahallesi'nde bir eve, Adabucak Mahallesi'nde de pazar yerinin yakınındaki yola düştü.



Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.



Güvenlik güçleri roketlerin düştüğü yerlerde incelemelerini sürdürüyor.