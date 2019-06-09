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R4 Dünya Rafting Şampiyonası için ilk antrenmanlar başladı

Rafting botları Munzur Çayı'na indi. Tunceli'de düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası için ilk antrenmanlar başladı. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı şampiyonaya Türkitye ilk kez ev sahipliği yapacak.

R4 Dünya Rafting Şampiyonası için ilk antrenmanlar başladı
R4 Dünya Rafting Şampiyonası için gelen sporcular, Munzur Çayı'nda ilk antrenmanlarını yapmaya başladı.

Ülkemizde ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona için 20 ülkeden sporcu, teknik heyet, gözlemci ve hakemler kente geldi.

Gürül gürül akan Munzur Çayı'na rafting botlarını indiren ekipler, heyecanla ilk antrenmanını yaptı.

Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz organizasyon için teşekkür etti.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı şampiyonanın detaylarını aktardı.

Yardımcı, organizasyonun tüm Dünya'ya duyurulmasını hedeflediklerini kaydetti.


ulusal.com.tr
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