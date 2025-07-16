Radyoaktif madde skandalı sonrası Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim değişikliği oldu

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Eriş Başaran Akça’nın getirilmesinin ardından kentteki bazı hastanelerin yönetim kadrosunda değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, 9 Mayıs 2020’den bu yana Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim olarak görev yapan Prof. Dr. Turhan Togay’ın yerine, Acil Tıp Anabilim Dalı Eğitim Kliniği’nden Prof. Dr. Ethem Acar atandı. Atamanın akşam saatlerinde resmiyet kazandığı bildirildi.

DİĞER HASTANELERDE DE YÖNETİM DEĞİŞİYOR

Bodrum Devlet Hastanesi’nde 23 yıldır başhekimlik görevini sürdüren Dr. Oğuz Şahin’in yerine Dr. Battal Yıldırım getirilirken, Köyceğiz Devlet Hastanesi’nin başhekimliğine ise önümüzdeki günlerde Dr. Canip Dağdelen’in atanmasının beklendiği öğrenildi. Ancak bu atama henüz netleşmedi.

RADYASYON SKANDALI SONRASI SUÇ DUYURUSU

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Köyceğiz Devlet Hastanesi son dönemde nükleer tıp uygulamaları ve radyasyon güvenliğiyle ilgili yaşanan ciddi ihmaller nedeniyle kamuoyunun gündemine oturdu. Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı müfettişleri devreye girdi, hastanelerde inceleme başlatıldı. Öte yandan, bazı sendikalar ve sağlık çalışanları savcılığa suç duyurusunda bulundu.

RÖNTGEN ODASINDA YALITIM YOKTU

Skandalların en çarpıcısı ise Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Hastanede kurşun yalıtımı yapılmadan hizmet veren bir röntgen odasında uzun süre çalışan personelin yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı ortaya çıktı. Radyasyon seviyesinin yasal sınırların çok üzerinde olduğu resmi raporlarla tespit edildi.

Bazı sağlık çalışanlarının bu durumdan doğrudan etkilendiği belirtilirken, skandalın ortaya çıkmasının ardından ilgili birimdeki çekimler durduruldu ve röntgen odası kapatıldı.