Radyoaktif madde skandalı sonrası Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim değişikliği oldu

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim değişikliği yapıldı. Radyoaktif madde skandalıyla gündeme gelen hastanede, Prof. Dr. Turhan Togay’ın yerine Prof. Dr. Ethem Acar atandı. Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde ise yüksek radyasyon maruziyeti nedeniyle birim kapatıldı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Radyoaktif madde skandalı sonrası Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim değişikliği oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Eriş Başaran Akça’nın getirilmesinin ardından kentteki bazı hastanelerin yönetim kadrosunda değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, 9 Mayıs 2020’den bu yana Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim olarak görev yapan Prof. Dr. Turhan Togay’ın yerine, Acil Tıp Anabilim Dalı Eğitim Kliniği’nden Prof. Dr. Ethem Acar atandı. Atamanın akşam saatlerinde resmiyet kazandığı bildirildi.

Yeni baba olan uzman çavuş, doğumdan 3 gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiYeni baba olan uzman çavuş, doğumdan 3 gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiGündem

DİĞER HASTANELERDE DE YÖNETİM DEĞİŞİYOR

Bodrum Devlet Hastanesi’nde 23 yıldır başhekimlik görevini sürdüren Dr. Oğuz Şahin’in yerine Dr. Battal Yıldırım getirilirken, Köyceğiz Devlet Hastanesi’nin başhekimliğine ise önümüzdeki günlerde Dr. Canip Dağdelen’in atanmasının beklendiği öğrenildi. Ancak bu atama henüz netleşmedi.

RADYASYON SKANDALI SONRASI SUÇ DUYURUSU

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Köyceğiz Devlet Hastanesi son dönemde nükleer tıp uygulamaları ve radyasyon güvenliğiyle ilgili yaşanan ciddi ihmaller nedeniyle kamuoyunun gündemine oturdu. Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı müfettişleri devreye girdi, hastanelerde inceleme başlatıldı. Öte yandan, bazı sendikalar ve sağlık çalışanları savcılığa suç duyurusunda bulundu.

RÖNTGEN ODASINDA YALITIM YOKTU

Skandalların en çarpıcısı ise Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Hastanede kurşun yalıtımı yapılmadan hizmet veren bir röntgen odasında uzun süre çalışan personelin yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı ortaya çıktı. Radyasyon seviyesinin yasal sınırların çok üzerinde olduğu resmi raporlarla tespit edildi.

Bazı sağlık çalışanlarının bu durumdan doğrudan etkilendiği belirtilirken, skandalın ortaya çıkmasının ardından ilgili birimdeki çekimler durduruldu ve röntgen odası kapatıldı.

Boykot çağrısı paylaşan ünlü isme 7 yıl 6 ay hapis istemiBoykot çağrısı paylaşan ünlü isme 7 yıl 6 ay hapis istemiGündem
Faladdin ve Binnaz Abla’ya operasyon! Kurucu Sertaç Taşdelen’e gözaltı kararı verildiFaladdin ve Binnaz Abla’ya operasyon! Kurucu Sertaç Taşdelen’e gözaltı kararı verildiGündem
radyoaktif skandal hastane başhekim
Günün Manşetleri
1 yıl 8 ay hapis cezası
“NARKOKAPAN-ADANA 2” operasyonunda 130 torbacı yakalandı
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
Şam’da Savunma Bakanlığı vuruldu
60 ilde FETÖ operasyonu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
Şap virüsü bu yıl daha ölümcül!
FETÖ’ye gıda kolisi kılıfıyla finans!
Hakmar ve Tatbak’a kayyum!
“Vatan Partisi o gece en öndeydi”
Çok Okunanlar
CarrefourSA’da dev indirim! CarrefourSA’da dev indirim!
Altın fiyatları yeniden yükselişte Altın fiyatları yeniden yükselişte
Mevduat faizinde dikkat çeken tablo Mevduat faizinde dikkat çeken tablo
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor! Akaryakıt fiyatları cep yakıyor!
77. Emmy Ödülleri için geri sayım başladı 77. Emmy Ödülleri için geri sayım başladı