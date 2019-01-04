internet üzerinden kitap satışları arttı, kitabevlerinin satışları düştü. "Haksız rekabet" olduğunu savunan kitabevleri, devletin sabit fiyat yasası çıkarmasını istiyor. Gerekli yasal düzenlemeler yapılmazsa kitabevleri kepenk indirebilir.

Artık hemen hemen her şey internet üzerinden satın alınabiliyor. Onlardan biri de kitap. Okuyucunun daha hızlı ve daha uygun fiyata istediği kitabı alabilimesi internet satışlarını yükseltti.İnternetten kitap satışlarının artmasıyla kitabevlerine olan ilgi azaldı. Türkiye'nin dört bir yanında okuyucuyu kitapla buluşturan kitabevleri zorda.Kitabevleri, yurdun dört bir yanındaki okurları kitaplarla buluşturan mekanlar. Raflardaki kitapları görebildiği, dokunabildiği, inceleyip seçebildiği, öneriler alabildiği, her türden kitabı bir arada bulabildiği kültür yuvaları.Sıla Kitabevi'nin sahibi Kazım Oğuz, kitabevlerinin yaşaması için hükümete seslendi, "sabit fiyat yasası" çıkarılmasını istedi.Bu konuda devlete görevler düştüğü görüşünde Kazım Oğuz.Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de sabit fiyat yasası için toplantılar yapıyor.Okuyucular da kitabevlerinin yaşamasını istiyor.Kitabevlerinin yaşaması için devlet desteği isteniyor. Kurumların yerel kitabevlerinden toplu kitap alması da öneriler arasında.