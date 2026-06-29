Rafting gezisi kabusa döndü! 52 turist yemek yedikten sonra hastanelik oldu

Dün sabah saatlerinde Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'na ulaşan kafile, Köprüçay Irmağı kenarında bulunan bir tesiste rafting yaptı. Suyun üzerindeki turun sona ermesiyle birlikte aynı işletmede yemeğe geçen grupta yer alan 52 kişi, bir süre sonra zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

TUR ARAÇLARIYLA ACİLE TAŞINDILAR

Şikayetlerin kafile içinde yayılması üzerine rahatsızlanan vatandaşlar, bölgeye ulaştıkları tur araçlarına bindirilerek doğrudan Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri hızla gerçekleştirilen turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, uygulanan tedavilerin tamamlanmasının ardından taburcu edilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Hastaneye intikal eden toplu zehirlenme şüphesinin ardından yetkili birimler de harekete geçti. Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, yemeklerin servis edildiği söz konusu işletme ve zehirlenme iddiaları üzerine resmi bir inceleme süreci başlattı.