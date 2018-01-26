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Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye dolmuşla götürdü

Adana'da bindiği dolmuşta epilepsi nöbeti geçiren 15 yaşındaki kişi, sürücü tarafından hastaneye ulaştırıldı

Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye dolmuşla götürdü

Adana'da bindiği dolmuşta epilepsi nöbeti geçiren 15 yaşındaki yolcu, sürücü tarafından hastaneye götürüldü.

Özay Şahin (42) yönetimindeki 01 M 0723 plakalı dolmuşa binen Suphican Doğaç Uysal, araç seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi. Durumu fark eden Şahin, güzergahını değiştirerek Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine yöneldi.

Minibüsle hastaneye ulaştırılan yolcu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bu anlar dolmuşun güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürücü Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Sabah 06.30'da sefere başladığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Genç bir yolcum araca bindi. Seyir halindeyken bir ses geldi. Yolcularımız ilk müdahaleyi yaptı. 112 acil servisi arayacaktım. Hastane yakın olduğu için 2 dakikaya yetiştiririm diye düşündüm. Yolcuyu hastaneye yetiştirdim. Durumu iyiydi. Orada biraz bekledim sonra sefere devam ettim."


Kaynak: AA
Etiketler; #Epilepsi nöbeti #dolmuş #adana
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