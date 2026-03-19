Ramazan Bayramı öncesi karayollarında son durum: Köprü ve otoyollar ücretsiz
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yolların güncel durumunu paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Alınan karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere KGM sorumluluğundaki tüm otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, 22 Mart Pazar günü saat 00.00'a kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
- Çanakkale'de Eceabat-Abide güzergahının 12 ile 13'üncü kilometreleri arasında meydana gelen deniz tahribatı nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
- Ege Bölgesi'nde ise Uşak-Sivaslı yolunun 5 ve 6'ncı kilometrelerindeki hızlı tren üst geçit köprü yapım çalışmaları dolayısıyla araç geçişleri, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
- Benzer şekilde, Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32'nci kilometresinde yürütülen YHT projesi viyadük inşaatı sebebiyle ulaşım Kütahya istikametinde iki yönlü devam ediyor.
- Ankara'da Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46'ncı kilometreleri arasında sürdürülen Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları trafiği etkiliyor. Çalışmalar kapsamında Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ile Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılırken, bu noktada ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
- İç Anadolu'nun bir diğer noktasında, Kayseri-Pınarbaşı güzergahının 24 ile 28'inci kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler bölünmüş yolun bir bölümünü iki yönlü olarak kullanıyor.
- Antalya-Alanya yolunun 14 ve 15'inci kilometrelerinde hemzemin kavşak yapım işlemleri devam ediyor. Karayolları, bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine karşı azami dikkat göstermesini istiyor.
- Göksun-Elbistan yolunun 22 ile 48'inci kilometreleri arasındaki geniş çaplı yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü olarak ilerlerken, Adıyaman-Kahta güzergahının 11 ile 14'üncü kilometrelerinde ise ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.
- Trabzon-Rize yolunun 1'inci kilometresinde, Forum AVM bölgesinde başlatılan yaya üst geçidi yapım inşaatı dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak veriliyor.