Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayram planı yapmadan bu haberi mutlaka okuyun!

Bayramda Açık Hava Etkinlikleri İçin İdeal Koşullar

İstanbul'da bayram süresince hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve geziler için oldukça elverişli görünüyor. Sıcaklıklar, genellikle 10-15°C arası olacağı için dışarıda vakit geçirmek isteyenler için çok sıcak ya da soğuk olmayan bir hava olacak. Bu da bayramda ailecek yapılacak piknikler, yürüyüşler ve diğer açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlıyor.

Hava Durumu İçin Uyarılar

Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının düşük olabileceğini, öğle saatlerinde ise sıcaklıkların artabileceğini belirtiyor. Bu yüzden vatandaşların bayramda dışarı çıkmadan önce hava durumu raporlarını kontrol etmeleri ve kıyafetlerini ona göre ayarlamaları önem taşıyor. Ayrıca, ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak da faydalı olabilir.