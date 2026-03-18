Ramazan Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğunda bulunan otoyol ve köprülerden geçişler ile şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OTOYOL VE KÖPRÜLERDE ÜCRETSİZ GEÇİŞ BU GECE BAŞLIYOR

Yayımlanan karara göre, KGM sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak geçişlerden ücret talep edilmeyecek. Otoyol ve köprüleri kapsayan ücretsiz geçiş uygulaması, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gününün sonuna kadar devam edecek.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ KAPSAM DIŞI

Kararda, ücretsiz geçiş uygulamasının istisnaları da netleştirildi. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen ulaşım projeleri, bu ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA VE RAYLI SİSTEMLER DE ÜCRETSİZ

Bayram tatili kapsamında şehir içi ulaşımda da vatandaşlara ücretsiz seyahat imkanı sağlandı. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Buna ek olarak, belediyeler ile belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen tüm toplu taşıma hizmetlerinden de ücret alınmayacak. Şehir içi toplu taşıma ve belirtilen raylı sistemlerdeki ücretsiz ulaşım hizmeti, 20 Mart Cuma günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 22 Mart Pazar gününün sonuna kadar geçerli olacak.