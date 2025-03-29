Ramazan Bayramı'nda 'Sahte Hoca' avı yapıldı

Adana'da Ramazan Bayramı arifesinde polis ekipleri, sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi. Merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık'ta cami imamı ve emniyet ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, mezar başında dua eden kişilere kimlik kontrolü yapıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ramazan Bayramı'nda 'Sahte Hoca' avı yapıldı
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Sahte hocaların para kazanmak amacıyla mezarlıkta dua okumasını engellemek için gerçekleştirilen bu çalışmalarda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara broşürler dağıtarak sahte hocalara karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti. Bir vatandaş, "Sahte hocalar eskiden hep burada dolaşıyordu, ama şu anda daha az karşılaşıyoruz. Denetimler faydalı" diyerek uygulamaya destek verdi.

Dua Okuyan Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Dua okuyan bir başka vatandaş ise, sahte hocalara karşı sert bir tepki gösterdi. Ahmet Tekin, "Duanın sahtekarlığı olmaz. Bu hocalar, insanların duygularını sömürüyor. Geçen gün bir tanesini gördüm, o kadar kötü okudu ki, mezarlıktan kovdum" diyerek yaşananları eleştirdi.

Bir başka vatandaş da, "Kur’an-ı Kerim’i ezberden okumuyorum, bakarak okuyorum. Ezberden okunur mu?" diyerek, dua okuma şekliyle ilgili dikkat çekici bir yorumda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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