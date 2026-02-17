Ramazan hazırlığı başladı: Hurma fiyatları ne kadar?

Fiyatları genel olarak uygun bulduklarını belirten vatandaşların ise özel ürünlere yöneldiği gözlendi. Özellikle lif oranı dengeli olduğu için şeker hastaları tarafından tercih edilen sugai hurması, bu yılın en çok talep gören çeşitleri arasında yer alıyor.