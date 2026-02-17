Ramazan hazırlığı başladı: Hurma fiyatları ne kadar?
Ramazan ayına sayılı günler kala Samsun'da vatandaşlar iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmaya yöneldi; tezgahlarda fiyatlar 90 TL ile 600 TL arasında değişiyor.
Samsun’da on bir ayın sultanı Ramazan öncesi kuruyemişçilerde yoğunluk yaşanıyor. Mekke, Medine, Kudüs, İran, Irak, Suriye ve Hindistan gibi farklı coğrafyalardan getirilen hurma çeşitleri tezgahlardaki yerini aldı.
Hem hurma hem de geleneksel şerbet türlerine olan talep artarken, işletmeler her bütçeye uygun seçenekler sunuyor.
FİYATLAR 90 TL'DEN BAŞLIYOR
Hurma satışlarının Ramazan öncesinde ivme kazandığını ifade eden esnaf Muhammet Çelik, fiyat aralığının genişliğine dikkat çekti. Çelik, "fiyatların 90 TL’den başlayıp 600 TL’ye kadar çıktığını" belirterek, her kesime uygun ürün bulunduğunu vurguladı.
Vatandaşların bütçesine ve damak tadına göre seçim yaptığını söyleyen Çelik, dünyanın farklı bölgelerinde yetişen ürünleri müşterilerle buluşturduklarını dile getirdi.
Ramazan sofralarında hurmanın sadece meyve olarak değil, şerbet yapımında da değerlendirildiğini kaydeden Çelik, Osmanlı’dan günümüze ulaşan demir hindi hurması şerbetinin popülerliğini koruduğunu ifade etti.
Çelik, iştah açıcı ve mideyi rahatlatıcı özellikleri nedeniyle tercih edilen demir hindi şerbetinin hem meyve hem de içecek malzemesi olarak satışının sürdüğünü aktardı.
Fiyatları genel olarak uygun bulduklarını belirten vatandaşların ise özel ürünlere yöneldiği gözlendi. Özellikle lif oranı dengeli olduğu için şeker hastaları tarafından tercih edilen sugai hurması, bu yılın en çok talep gören çeşitleri arasında yer alıyor.