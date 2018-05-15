İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, tüketicilere çağrıda bulunarak aldıkları ramazan pidesinin gramajına ve hijyenine dikkat etmelerini istedi.

Vatandaşların sokaklarda satılan pideye itibar etmemelerini isteyen Nejdet Durmuş, "Biz insanlara ucuz pide almayın demiyoruz. Biz oda olarak tavan fiyatı belirliyoruz, gramajı aynı olduğu takdirde insanlar ucuz satan fırınlardan da pidelerini alsın. Ancak belirlenen fiyatın altında satılan pideleri satın alan tüketiciler özellikle gramaja dikkat etmeliler. Gramajı düşürerek fiyatı indirip vatandaşı aldatanlara prim verilmemeli" dedi.



İzmir’de 350 gram pidenin 2.5 liraya satıldığını belirten Durmuş, "Fırıncılar Odası’nın önerisi, Valilik ve Ege Bölgesi Sanayi Odası gibi kurum ve kuruluşların konsensüsü, İzmir Birliği’nin onayı ile gramaj ve fiyat belirlenmiştir. Bu işte tecrübemiz var. İşin ehli kurumların ortak kararı var. Pidenin daha lezzetli ve sağlıklı olması için 350 gram olmasını istedik. Dolayısıyla sırf ucuza satmak için gramajı azaltılan pidelere tüketiciler itibar etmesin" diye konuştu.



Geçen yıl Zeytinlik semtinde sokakta satılan pidenin içinden kumaş çıktığını belirten Başkan Durmuş şunları söyledi:



"Sokakta çamurun tozun içinde satılan pidelerin nerede ve hangi koşullarda üretildiği de meçhul. Kent dışından getirilen, içinden hayvan yemi çıkanlar bile var. Fiyatını bir yana bırakın, pislik içinde satılan pideleri insanlar ailelerine, evlatlarına yedirmemeli. Pide fırından ya da bakkaldan alınmalı. Aynı şey ekmek için de geçerli. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Bu yıl tek gramaj tek fiyat uygulaması ile kayıtdışı satılan pidelerin önüne geçmeyi hedefledik. İzmirliler de kendilerinin ve ailelerinin sağlığı için bizlere destek vermeli."



Ekmek israfını da dile getiren Durmuş, "Halkımızdan bir başka beklentimiz de özellikle mübarek ramazan ayında ekmek israfının önüne geçmeleri. İzmir’de günde 700 bin ekmek çöpe gidiyor. Ekmek bizim kutsalımızdır, mübarek ayda herkes tüketebildiğince ekmek ve pide alsın" dedi.