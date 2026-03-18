Ramazan topu yüzünde patladı: 19 yaşındaki genç ağır yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sahur vaktinde ateşlenen Ramazan topunun isabet ettiği 19 yaşındaki A.A. ağır yaralandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kıyamettin Mahallesi'nde geleneksel Ramazan topu atışı sırasında meydana gelen olayda 19 yaşındaki A.A. ağır yaralandı. Sahur vaktini duyurmak amacıyla ateşlenen topun, atışı gerçekleştiren kişinin yanında bulunan gencin yüzüne isabet etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.
YÜZÜNDE ÇOK SAYIDA KIRIK TESPİT EDİLDİ
Kıyamettin Mahallesi'nde her yıl sahur vakti gerçekleştirilen geleneksel atış sırasında, top ateşleme mekanizmasının yakınında bulunan A.A., patlamanın etkisiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, acil olarak Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle burada entübe edilen A.A., daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastane kaynakları, gencin yüzünde çok sayıda kırık bulunduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.
MAHALLE SAKİNLERİNDEN YER SEÇİMİNE TEPKİ
Olayın ardından bölge sakinleri, topun ateşlendiği konumun güvenli olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Topun evlere zarar verdiğini ve daha yüksek, düzlük bir alanda patlatılması gerektiğini savunan bir vatandaş, yaşananları şu sözlerle ifade etti: "Burada top atılması son derece mantıksız. Eskiden bu top daha yukarıda, tepedeki düzlük alanda patlatılırdı. Mevcut yerin hem evlere zararı var hem de riskli. Sahur vaktinde ilk top atıldı ancak ikincisi patlamadı; olay zaten o sırada yaşanmış. Görünüşe göre işin kolayına kaçılmış, ancak bu ihmal bir gencin hayatına mal oluyordu"
Emniyet güçleri, yaşanan olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler doğrultusunda olayla bağlantısı olduğu belirlenen O.M.A. ve F.K. isimli iki şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'taksirle yaralamaya sebebiyet verme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.