Ramazan topu yüzünde patladı: 19 yaşındaki genç ağır yaralı

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YER SEÇİMİNE TEPKİ

Olayın ardından bölge sakinleri, topun ateşlendiği konumun güvenli olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Topun evlere zarar verdiğini ve daha yüksek, düzlük bir alanda patlatılması gerektiğini savunan bir vatandaş, yaşananları şu sözlerle ifade etti: "Burada top atılması son derece mantıksız. Eskiden bu top daha yukarıda, tepedeki düzlük alanda patlatılırdı. Mevcut yerin hem evlere zararı var hem de riskli. Sahur vaktinde ilk top atıldı ancak ikincisi patlamadı; olay zaten o sırada yaşanmış. Görünüşe göre işin kolayına kaçılmış, ancak bu ihmal bir gencin hayatına mal oluyordu"