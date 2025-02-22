Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar

BİM, A101, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Marketleri, Ramazan ayına özel indirim kampanyalarını başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 1

Güllaçtan hurmaya, bakliyattan tatlılara ve temel gıda ürünlerine kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. 

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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 2

Ramazan alışverişinizi avantajlı fiyatlarla tamamlamak için kampanyaları takip etmeyi unutmayın!

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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 3
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 4
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 5
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 6
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 7
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 8
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 9
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 10
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 11
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 12
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 13
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 14
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 15
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 16
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 17
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 18
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 19
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 20
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 21
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 22
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 23
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Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar - Resim: 24
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