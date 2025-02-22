Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar
BİM, A101, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Marketleri, Ramazan ayına özel indirim kampanyalarını başlattı.
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Güllaçtan hurmaya, bakliyattan tatlılara ve temel gıda ürünlerine kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.
Ramazan alışverişinizi avantajlı fiyatlarla tamamlamak için kampanyaları takip etmeyi unutmayın!
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