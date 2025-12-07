Raylardan geçmeye çalışırken lokomotifin çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da raylardan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki bir çocuk, lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezi Eşrefpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre raylardan geçmek isteyen Mustafa D. (16), Afyonkarahisar’dan Sülün Tren İstasyonu’na hareket eden lokomotifin çarpmasıyla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.