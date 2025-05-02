Rekabet Kurulu’ndan su devlerine rekor ceza

Rekabet Kurulu, Erikli ve Pınar Su hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rekabet Kurulu’ndan su devlerine rekor ceza
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 Kurul, iki firmanın satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi paylaşımında bulundukları gerekçesiyle toplamda yaklaşık 26 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, her iki şirketin de geleceğe dönük satış fiyatlarına dair bilgi değişiminde bulunduğu ve bu durumun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğu tespit edildi.

Soruşturma sonucunda, Erikli’ye 21 milyon 106 bin 470 lira, Pınar Su’ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira olmak üzere toplamda 25 milyon 983 bin 871 lira ceza kesildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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