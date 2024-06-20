Rekabet soruşturmaları için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlk değişiklikle, soruşturma başlatılmasının ardından taraflara yapılacak bildirimin ve savunma için verilen otuz günlük sürenin zorunluluğu ortadan kalktı. Böylece, taraflar artık soruşturma raporunun kendilerine ulaştırılmasının ardından savunma haklarını kullanabilecekler. İkinci bir değişiklik olarak, soruşturma raporuna yapılan savunmalardan sonra, soruşturma komitesi sadece rapordaki görüşlerde bir değişiklik varsa taraflara ek bir görüş bildirecek.

Ek bir görüşün gerekmediği durumlarda, ek görüş için ayrılan süreler de kaldırılmış oldu. Ayrıca, soruşturma komitesi ek bir görüş bildirdiğinde, hem komitenin hem de incelenen tarafın sürelerini iki katına çıkarma imkanı artık bulunmuyor.

Bu yeniliklerle birlikte, soruşturma süreçlerinin daha verimli kullanılması ve soruşturmaların ortalama olarak üç ila dört ay daha kısa sürede sonuçlandırılması beklenen yeni bir döneme girilmiş oldu.