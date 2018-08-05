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Reklam tabelası yürüyenlerin üzerine düştü

İstanbul Bahçelievler'de bir binandaki reklam tabelası kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düştü. Olayda yaralanan 2 kişi hasteneye kaldırıldı.

Reklam tabelası yürüyenlerin üzerine düştü

İstanbul'da reklam tabelası kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü.

Ucuz atlatılan olay Bahçelievler'de meydana geldi. Bir binanının birinci katında faaliyet gösteren sürücü kursuna ait reklam tabelası bir anda yola düştü.

Kaldırımda yürüyen 2 vatandaş, üzerlerine düşen tabela nedeniyle yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan talihsiz vatandaşlar daha sonra hasteneye kaldırıldı.

Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki reklam tabelası neden düştüğü henüz bilinmiyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #tabela #reklam #istanbul #bahçelievler
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