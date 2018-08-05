İstanbul'da reklam tabelası kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü.
Ucuz atlatılan olay Bahçelievler'de meydana geldi. Bir binanının birinci katında faaliyet gösteren sürücü kursuna ait reklam tabelası bir anda yola düştü.
Kaldırımda yürüyen 2 vatandaş, üzerlerine düşen tabela nedeniyle yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan talihsiz vatandaşlar daha sonra hasteneye kaldırıldı.
Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki reklam tabelası neden düştüğü henüz bilinmiyor.
ulusal.com.tr
İstanbul Bahçelievler'de bir binandaki reklam tabelası kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düştü. Olayda yaralanan 2 kişi hasteneye kaldırıldı.
İstanbul'da reklam tabelası kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü.