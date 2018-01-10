Muğla'nın Milas ilçesinde 2 Bin 791 öğrencinin oluşturduğu Çipura figürü, "En kalabalık balık figürü" alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
"Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği"nde öğrenciler çipura figürü oluşturdu. 2 Bin 791 öğrencinin 5 dakika boyunca hareketsiz durarak oluşturduğu bu figür, dünyanın en büyük balık figürü olarak tescillendi.
Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, rekorun Guinness Rekorlar Kitabı'nın resmi sitesinde yayımlandığını duyurdu. Bu yıl etkinliğin ikincisi yapılacak.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.