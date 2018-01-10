Bu balık çok kalabalık. Milas'ta 2 Bin 791 öğrencinin oluşturduğu Çipura figürü, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 Bin 791 öğrencinin oluşturduğu Çipura figürü, "En kalabalık balık figürü" alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi."Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği"nde öğrenciler çipura figürü oluşturdu. 2 Bin 791 öğrencinin 5 dakika boyunca hareketsiz durarak oluşturduğu bu figür, dünyanın en büyük balık figürü olarak tescillendi.Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, rekorun Guinness Rekorlar Kitabı'nın resmi sitesinde yayımlandığını duyurdu. Bu yıl etkinliğin ikincisi yapılacak.