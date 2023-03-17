Rekoru kırılamayan efsane at: Bold Pilot

‘’Merkez Bankası'nı verseler satmam, O zamana kadar öyle bir safkan ne gördüm, ne bindim ne de çalıştırdım’’ bu sözler atın sahibi Özdemir Ataman ve jokey Halis Karataş’a ait.

21 Nisan 1991’de dünyaya gelen İngiliz safkan, 1995 yılındaki Asuvan koşusu ile ilk birinciliğini elde etti.

Yağmurlu havayı hiç sevmeyen, huysuzluk yapan Bold Pilot, Startingbox'a girsin diye yarışseverler tüm hipodromda sessizliği sağlardı. İlk başlarda huysuzlandı, yarışmak istemedi ancak zamanla bu sıkıntıları atlatıp yarışseverler ile arasında duyguysal bir bağ kurmayı başardı.

Efsane olma yolunda ilk adımlarını atan Bold Pilot, Çaldıran Koşusu ve Sakarya Koşusu’nu kazanarak 1995’te yılın baş tayı unvanına sahip oldu.