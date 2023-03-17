Rekoru kırılamayan efsane at: Bold Pilot
Türk yarışçılığının bugüne dek en başarılı safkanları arasında yer alan Bold Pilot, yarış birincilikleri kadar, pistteki sıra dışı duruşu ile de yarışseverlerin sevgilisi olmuştu. İşte Bold Pilot;
‘’Merkez Bankası'nı verseler satmam, O zamana kadar öyle bir safkan ne gördüm, ne bindim ne de çalıştırdım’’ bu sözler atın sahibi Özdemir Ataman ve jokey Halis Karataş’a ait.
21 Nisan 1991’de dünyaya gelen İngiliz safkan, 1995 yılındaki Asuvan koşusu ile ilk birinciliğini elde etti.
Yağmurlu havayı hiç sevmeyen, huysuzluk yapan Bold Pilot, Startingbox'a girsin diye yarışseverler tüm hipodromda sessizliği sağlardı. İlk başlarda huysuzlandı, yarışmak istemedi ancak zamanla bu sıkıntıları atlatıp yarışseverler ile arasında duyguysal bir bağ kurmayı başardı.
Efsane olma yolunda ilk adımlarını atan Bold Pilot, Çaldıran Koşusu ve Sakarya Koşusu’nu kazanarak 1995’te yılın baş tayı unvanına sahip oldu.
‘’Gazi Bold Pilot’’ın manşetiyle vermişlerse gazeteler rekor kırdığı yarışın haberini. İngiliz safkan, 2.26.22'lik derecesi ile kırılayamayan bir rekorun da sahibi oldu ve rekoruna bugüne dek yaklaşabilen bir İngiliz atı çıkmadı.
Artık huysuz değildi, yarış severlerin sevgilisi olmuştu, o yarıştığında hayranları işini gücünü bırakıp hipodromdaki yerlerini almayı öncelik olarak bilmişlerdi hep. Bold’da izleyicisine istediğini veriyordu öyle ki 3 yaşında çıktığı 9 yarışın 8’ini kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Artık efsaneydi.
Bold Pilot, katıldığı 30 yarışta 21 defa birinci, 4 defa ikinci, 2 defa üçüncü, 2 defa dördüncü ve 1 defa altıncılık unvanlarını elde etti. İngiliz safkan, 1996'da Enternasyonel Boğaziçi Koşusu'nda o zamanlar popüller olan yarış atı Alman Galtee'yi geride bırakarak yarışı kazanmayı bilmişti.
‘’O zamana kadar öyle bir safkan ne gördüm, ne bindim ne de çalıştırdım’’ bu sözler Bold Pilot efsanesinin mimarlarından jokey Halis Karataş’a ait. Bold Pilot 1996 ile 1998 arasında Halis Karataş ile önemli başarılara imza attı. Karataş, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda Bold Pilot ile tanışma hikayesini şöyle anlatıyordu; “Özdemir Atman’ın iki atına binmiştim. 1991’de ‘Asya Atçılık Konferansı’ için ‘en başarılı jokey’ olarak beni seçmişlerdi. Ve o sırada Özdemir Bey’le tanıştık, kendisiyle çalışmamı teklif etti. Bold Pilot ile de 1994’te şubat ayının 26’sında tanıştık. Özdemir Bey yeni gelen tayları çalıştırıp, hangi atımızın iyi olduğuna dair onları sıralamamızı istedi. Dört tayın ardından sıra Bold Pilot’a geldi. Daha iki yaşında bebekti. Onda takılı kaldım. Diğer taylara hiç binmedim. İnanılmaz bir ışığı ve şampiyon edası vardı. Asildi, farklı bir ruhtu. Yarışa çıktığımızda etrafa bakmayı severdi. Her şeyi dikkatlice izler, bugün farklı bir şey var mı analiz ederdi. Duruşu özeldi, gelir gezinti yapar, bir durur etrafı dinler, kendini hazır hissetmeden antrenmana bile başlamak istemezdi. Hemen farkı görürdünüz.''
Yıllarca sayısız başarıya imza atan Bold Pilot, 2003’te artık bir aygır olarak hayatına devam ettiğinde, tam 11 şampiyon yavru çıkarmıştı.
Efsane safkan son kez Gazi Festivali etkinlikleri içerisinde Veliefendi Hipodromu'na getirilerek hayaranları ile biraraya gelmişti. Yarış severler Bold Pilot'ı dakikalarca ayakta alkışlaması o günün unutulmazları arasında yer aldı.