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Rektörden öğrencilerin kestane davetine icabet

- Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun, sosyal medyadan kendisini kestane yemeye davet eden öğrencilere misafir oldu - Prof. Dr. Uzun: - "Öğrencilerimiz, bütünleme sınavlarına kalmışlar, ben de sınavlarda başarılı olurlarsa geleceğime dair söz verdim. Onlar da başarılı oldular. Bu, onların başarısında, ders çalışmalarında, daha ileri noktalara gelmelerinde bir motivasyon aracı olduysa bundan da çok büyük mutluluk duyarım" - Öğrenci Çelik: - "Rektör hocamız bütünleme sınavları bittiğinde geleceğini söyledi ve geldi. Evimize misafir oldu, çok mutlu olduk ve şaşırdık. Kendisine teşekkür ederiz"

Rektörden öğrencilerin kestane davetine icabet

Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun, sosyal medyadan kendisini kestane yemeye davet eden öğrencileri evinde ziyaret etti.
Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Faruk Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından ev arkadaşıyla sobanın üzerinde kestane pişirirken çektiği fotoğrafa Rektör Uzun'u etiketleyerek, "Bütlere kaldık yüzümüz yok ama hocam yine de yanımızda olmanız bize moral olurdu." şeklinde mesaj attı.
Rektör Uzun da Çelik’in paylaştığı fotoğrafa, "Moral bozmaya gerek yok. Şimdi daha çok çalışıp notlarınızı yükseltin. Bütünleme sınavlarınız bittiğinde çayınızı içmeye, sınav notlarınızı görmeye ziyaretinize geleceğim." yorumunu yaptı.
Sınavların ardından öğrenci evini ziyaret eden Rektör Uzun, öğrencilerle kestane yiyerek sohbet etti.
Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Ziyaretin, Faruk Çelik’in Twitter’dan sobanın üzerinde kestanelerle birlikte fotoğraf paylaşmasıyla geliştiğini belirten Uzun, "Öğrencilerimiz, bütünleme sınavlarına kalmışlar, ben de sınavlarda başarılı olurlarsa geleceğime dair söz verdim. Onlar da başarılı oldular. Bu, onların başarısında, ders çalışmalarında, daha ileri noktalara gelmelerinde bir motivasyon aracı olduysa bundan da çok büyük mutluluk duyarım." ifadesini kullandı.
Öğrencilerin, üniversite için, Bartın için, Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Uzun, "Öğrencilerle bu üniversiteyi daha ileri taşımak için her alanda birlikte olmaya devam edeceğiz. Onlardan beklentilerimiz, kendilerinin kişisel gelişimlerini tamamlarken, üniversitemizin onlarla birlikte gelişmesi büyümesi olacak. Bartın Üniversitesi büyüyor, Bartın güçleniyor." ifadelerini kullandı.
- "Evimize misafir oldu, çok mutlu olduk ve şaşırdık"
Öğrenci Çelik de sınavlara hazırlandıkları sırada sobanın üzerinde kestane pişirirken rektörü davet etmeyi düşünüklerini belirterek, "Rektör hocamız bütünleme sınavları bittiğinde geleceğini söyledi ve geldi. Evimize misafir oldu, çok mutlu olduk ve şaşırdık. Kendisine teşekkür ederiz.”
Çelik’in ev arkadaşı Davut Ceylan da "Her şey bir anda gelişti, hiç beklemiyorduk. Söz verdiğimiz gibi bütünleme sınavlarını da geçerek hocamızı güzel bir şekilde ağırladığımızı düşünüyorum. Biz şaşırdık, arkadaşlarımıza söylerken onlar da bizden daha çok şaşırdı. Teşekkür ediyoruz Orhan Uzun'a." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Prof. Dr. Orhan Uzun #öğrenci evi #Misafir #kestane #Bartın Üniversitesi #Bartın
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