Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz! İşte geçerli olacağı tarihler

Yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan tüm otoyollar ile İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Sürücüler, bu ücretsiz geçiş uygulamasından 26 Mayıs Salı günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar yararlanabilecek. Öte yandan, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler ise bu ücretsiz geçiş uygulamasının dışında (hariç) tutuldu.

Şehir İçi Raylı Sistemler ve Belediye Otobüsleri de Ücretsiz

Bayram tatilinde şehir içi seyahat edecek vatandaşlar için de toplu taşıma müjdesi kararda yer aldı. Vatandaşlar; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerini ücretsiz olarak kullanabilecek.

Ayrıca belediyeler ile belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen tüm toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek. Şehir içi toplu taşımadaki ücretsiz kullanım imkanı, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'da başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar devam edecek.