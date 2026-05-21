Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz! İşte geçerli olacağı tarihler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili boyunca kamuya ait köprüler, otoyollar ve şehir içi toplu taşıma hizmetleri vatandaşlara ücretsiz kullanım sağlayacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz! İşte geçerli olacağı tarihler
Yayınlanma:

Yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan tüm otoyollar ile İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Sürücüler, bu ücretsiz geçiş uygulamasından 26 Mayıs Salı günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar yararlanabilecek. Öte yandan, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler ise bu ücretsiz geçiş uygulamasının dışında (hariç) tutuldu.

Şehir İçi Raylı Sistemler ve Belediye Otobüsleri de Ücretsiz

Bayram tatilinde şehir içi seyahat edecek vatandaşlar için de toplu taşıma müjdesi kararda yer aldı. Vatandaşlar; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerini ücretsiz olarak kullanabilecek.

Ayrıca belediyeler ile belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen tüm toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek. Şehir içi toplu taşımadaki ücretsiz kullanım imkanı, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'da başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar devam edecek.

Kurban keserken sağlığınızdan olmayın! Fıtık ve kas yırtılması tehlikesi kapıda...Kurban keserken sağlığınızdan olmayın! Fıtık ve kas yırtılması tehlikesi kapıda...Gündem
bayram Toplu Taşıma
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanlığı'ndan 'HAYAT 112 ACİL' uygulaması
Önemli açıklamalar
Tokat'ta 4 binden fazla hane boşaltıldı!
Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu
11 yılda ülke ekonomisine 5,9 milyar lira tasarruf
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Türkiye'de doğum oranlarında büyük düşüş
4 ayda 170 bin firmaya 1,1 milyar TL ceza
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem!
Çok Okunanlar
800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu
Okan Buruk’un listesindeki 5 yerli futbolcu Okan Buruk’un listesindeki 5 yerli futbolcu
Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek" Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek"
Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?