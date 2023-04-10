Resmi Gazete'de yayımlandı: O bölge özel alan ilan edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde sınırları çizilen bir alan "Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Mersin Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: O bölge özel alan ilan edildi
Son Güncelleme:

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarsus'ta Adana-Mersin yolu yakınlarındaki yaklaşık 28,4 hektar alanın "Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Mersin Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilanına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Resmi Gazete # adana # Mersin
Polislere 10 Nisan sürprizi Soylu deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu Sirkeci-Kazlıçeşme hattı durakları neler? Mersin'de peş peşe operasyonlar
Çok Okunanlar
1 İşte bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri
2 TC kimlik numarası ile 50 bin TL ödeme yapılıyor
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (10 NİSAN 2023)
4 Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim!
5 Romanlardan CHP'ye tepki