Resmi Gazete'de yayımlandı: O bölge özel alan ilan edildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarsus'ta Adana-Mersin yolu yakınlarındaki yaklaşık 28,4 hektar alanın "Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Mersin Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilanına karar verildi.