Resmi Gazete'de yayımlandı! Plajlar ve sahiller için yeni kararlar

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işletme uygulamalarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimlerine doğrudan yetki verildi.

Protokolle kiralama imkânı tanındı

Yönetmelik değişikliği; Kıyı Kanunu, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve onaylı imar planlarına uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor. Yapılan düzenlemeyle belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra; Bakanlığın merkez teşkilatına, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'ne bağlı ilgili/ilişkili kurumlar ve bunların iştiraklerine düzenlenecek protokoller ile bu alanların kiralanabilmesinin önü açıldı.

Sahillerde kaçak işgale ve tahribata geçit verilmeyecek

Yeni adımla birlikte kıyıların Anayasa'ya uygun şekilde halkın ortak kullanımına açık tutulması ve kamu yararına kullanılması hedefleniyor. Özellikle belediyeler ile protokol düzenlenemeyen kıyı kesimlerinde yaşanan kural dışı işgallerin, izinsiz yapılaşmaların ve doğaya verilen tahribatın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Duş, soyunma kabini ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar karşılanacak

Bakanlık gözetiminde yürütülecek yeni uygulamalarla plajların amaç dışı kullanımı engellenecek. Doğal yapı tahrip edilmeden koruma-kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan daha rahat yararlanabilmesi sağlanacak. Bu kapsamda sahillerde bulunması zorunlu olan ticari ünitelerin yanı sıra duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi temel donatılar hızla vatandaşın hizmetine sunulacak.