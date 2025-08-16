Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni özel endüstri bölgesi kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki bir alan “Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi” olarak ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki bir alan “Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi” olarak ilan edildi. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aynı karar kapsamında, Samsun ve Zonguldak’taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Bu alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesisi yapmak üzere tahsis gerçekleştirilecek.

Böylece hem sanayi gelişimi desteklenecek hem de orman varlığının korunması için gerekli tedbirler alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

