Restoran sahibini vuran tetikçi sınırda yakalandı: "Yapmam gerekiyordu, yaptım"
Adana’da bir restoran sahibinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının perde arkasından "intikam" cinayeti çıktı. Tetikçinin yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı olayda, polisin titiz çalışması suç zincirini çözdü.
Olay, 29 Kasım günü saat 00.15 sıralarında Adana’nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi.
Kimliği belirsiz iki şüpheli motosikletle restoranın önüne geldi. Motosikletten inen saldırgan, doğrudan içeri girerek iş yeri sahibi Cengiz Durmaz’a (57) tabancayla peş peşe ateş etti.
Başından ve göğsünden vurulan Durmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan dışarıda bekleyen motosiklete binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki D.E.A. olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayetin bir intikam zincirinin sonucu olduğunu ortaya çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, tetikçi D.E.A.’nın arkadaşı M.C.Ö. (25), 23 Kasım günü bir eğlence mekanından çıkarken silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. M.C.Ö.’yü vuran R.H.’nin (23) saklanmasına, öldürülen restoran sahibi Cengiz Durmaz’ın oğlu M.E.D. (24) yardım etti. Polis, R.H. ve M.E.D.'yi kısa sürede yakalayıp tutuklasa da karşı tarafın bu olayın intikamını almak için baba Cengiz Durmaz’ı hedef seçtiği tespit edildi.
Cinayet Büro Amirliği, D.E.A.’ya yardım ettiği öne sürülen ve aralarında daha önceki saldırıda yaralanan M.C.Ö.'nün de bulunduğu U.Ç. (25), H.Y. (19), V.G. (26), C.K. (21), Ş.D. (16), M.A. (22), M.E.B. (19), M.Y. ve U.C.’yi saklandıkları adreslere düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Tetiği çeken D.E.A. ve yanındaki arkadaşı Y.A.B. (25) ise Edirne’ye giderek yurt dışına kaçma hazırlığındayken Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
"YAPMAM GEREKİYORDU, YAPTIM"
Adana’ya getirilen katil zanlısı D.E.A.'nın emniyetteki sorgusunda, "Yapmam gerekiyordu, yaptım" ifadesini kullandığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden M.Y. savcılıktan serbest bırakılırken, U.C. hakkında adli kontrol kararı verildi. Aralarında tetikçi D.E.A.’nın da bulunduğu toplam 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.