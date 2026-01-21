Restoran sahibini vuran tetikçi sınırda yakalandı: "Yapmam gerekiyordu, yaptım"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki D.E.A. olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayetin bir intikam zincirinin sonucu olduğunu ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, tetikçi D.E.A.’nın arkadaşı M.C.Ö. (25), 23 Kasım günü bir eğlence mekanından çıkarken silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. M.C.Ö.’yü vuran R.H.’nin (23) saklanmasına, öldürülen restoran sahibi Cengiz Durmaz’ın oğlu M.E.D. (24) yardım etti. Polis, R.H. ve M.E.D.'yi kısa sürede yakalayıp tutuklasa da karşı tarafın bu olayın intikamını almak için baba Cengiz Durmaz’ı hedef seçtiği tespit edildi.