Restoran ve kafelerde yeni dönem başladı! Menülerde bu bilgiyi görmeyen şikayet edebilecek

1 Temmuz itibarıyla restoran, kafe, kantin ve yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde gıdaların içerik, alerjen ve enerji (kalori) bilgilerinin müşterilere sunulması zorunlu hale geldi.

Sektörün çatı kuruluşlarından Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Sekreteri Rıdvan Turşak, yeni döneme ilişkin işletmelere çok kritik uyarılarda bulunarak, "Menüleri yapay zekaya hazırlatmayın, başınız ağrıyabilir" dedi.

KALORİ VE İÇERİKLER NEREDE, NASIL GÖSTERİLECEK?

Yeni yönetmeliğe göre tüketiciler, sipariş vermeden önce yiyecek ve içeceklerin içinde ne olduğunu net bir şekilde görebilecek. İşletmeler bu bilgileri şu kanallarla sunmak zorunda:

Fiziki ve Dijital Menüler: Klasik basılı menülerin yanında veya tablet menülerde her ürünün yanında kalori ve alerjen bilgisi yer alacak.

Duvar Tahtaları ve Broşürler: Menü kullanmayan işletmeler (büfe, kantin vb.) görünür duvar panolarını kullanabilecek.

Karekod (QR) Zorunluluğu: Bilgiler karekod ile sunuluyorsa, işletmenin görünür bir yerine şu uyarı yazısının asılması yasal zorunluluk olacak: "Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur."

TÜRES'TEN UYARI: "YAPAY ZEKAYA GÜVENMEYİN, HUKUKİ SORUMLULUĞU VAR"

Uygulamanın başlamasıyla birlikte menü analizi süreçlerine değinen TÜRES Genel Sekreteri Rıdvan Turşak, işletmelerin maliyetten kaçmak için yapay zeka araçlarına yönelmemesi gerektiğinin altını çizdi. Menüde yer alan her bilginin "işletmenin resmi beyanı" sayılacağını hatırlatan Turşak, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekanın hayatımıza faydası çok ancak menülerde yer alacak besin değerleri ve alerjen bilgilerinin doğruluğu yapay zekayla değil, uzman raporlarıyla belgelenmelidir. Diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yetkin kuruluşlardan profesyonel hizmet alınmalı. Yarın bir gün denetmen restorana gelip 'Bu değerleri neye göre yazdınız?' dediğinde, yapay zekanın çıktısı güvenilir bir rapor olarak kabul edilmeyecektir. Bir üründe alerjen yok deyip de içerisinden çıkarsa, işletmeler çok ciddi hukuki ve cezai sorumluluklarla karşı karşıya kalır."

UYGULAMA KADEMELİ OLACAK: KİMLERİ KAPSIYOR?

Tüketicilerin sağlık, dini veya kişisel tercihlerine göre bilinçli seçim yapmasını hedefleyen düzenleme, sektöre yük olmaması adına kademeli olarak esnetildi:

1 Temmuz 2026 (Mevcut Durum): Birden fazla şubesi bulunan zincir restoran ve kafeler için zorunluluk resmen başladı.

1 Ocak 2027: Tek şubeli esnaflar dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm yeme-içme işletmeleri sisteme dahil olmak zorunda kalacak.