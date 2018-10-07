Hatay Reyhanlı Belediyesi, Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana, sınır birliklerindeki askerlerin üniformaları ve kullandıkları tekstil ürünlerinin temizliği ve ütüsü için kurduğu tesisle kahramanlara destek veriyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Hatay sınırında konuşlu askerlerin kamuflaj, çarşaf, havlu, günlük kıyafetleri, Reyhanlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı kurulan temizlik tesisinde yıkanıp, ütülenip paketlenmesinin ardından birliklere teslim ediliyor.



Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Reyhanlı ilçesi başta olmak üzere sınır birliklerine takviye amacıyla gelen askerlerin kıyafetleri ile diğer tekstil ürünlerinin 100 kilogram kapasiteli 2 makineyle yıkandığı tesiste, 6 personelle hizmet veriliyor.



"Haftanın 7 günü hizmet veriliyor"



Tesisin Müdürü Ahmet Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin kahramanlarına destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Sınır birliklerinden alınan kıyafet ve diğer tekstil ürünlerinin tesise getirildiğini anlatan Şamlıoğlu, ''Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'nin birçok bölgesinden Reyhanlı başta olmak üzere sınır hattına gelen askeri personelimize destek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çamaşırlar, tesisimizde yıkanıyor, kurutuluyor, ütüleme işlemlerinden ardından paketlenerek hazır hale getiriliyor. Harekatın başladığı andan itibaren bu hizmeti veriyoruz.'' diye konuştu.



Şamlıoğlu, haftanın 7 günü hizmet verdiklerini, yıkama ve ütüleme işlemlerinin 1 saatte tamamlandığını kaydetti.



