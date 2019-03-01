Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu, Karşıyaka’da esnafı ziyaret etti.
Vatan Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Nilay Çetin ve ilçe teşkilatı ile birlikte ziyaretlerde bulunan Mutlu, esnafı dinleyerek Vatan Partisi’nin çözümlerini aktardı. Bir esnafın, işlerinin kesat olduğunu belirtmesi üzerine Mutlu, üretim ekonomisi ile İzmir halkının cebinin dolacağını söyledi.
'VATAN PARTİSİ'NE GÜVENİN'
“Yıllarca CHP’de boşuna çalıştım. Şimdi dükkanımı kapatıyorum, kimsenin umrunda değil” diyen vatandaşa ise Mutlu’nun cevabı “Umutsuzluğu yaratan sistemi biz değiştireceğiz, Vatan Partisi’ne güvenin” şeklinde oldu. Başka bir vatandaş ise Karşıyaka Çarşısı’nın kokmasından şikayetçi oldu. Bu konunun hemen not alınmasını isteyen Mutlu, “Görevi alır almaz işin ucundan tutacağız. Biz iki tarafı da mağdur bırakmadan bunun çözümünü üreteceğiz” dedi.
Ziyaretler esnasında bir esnafın “İzmir’in size ihtiyacı var” sözleri ise dikkat çekti.
ulusal.com.tr
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