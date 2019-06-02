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Ringe dönüştürülen çatı katına "horoz dövüşü" operasyonu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir evin çatı katında "horoz dövüşü" düzenleyen ve yasa dışı bahis oynayan 63 kişi suçüstü yakalandı.

Ringe dönüştürülen çatı katına "horoz dövüşü" operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demetevler Mahallesi'ndeki adreste horoz dövüşü yapılacağı ve yasa dışı bahis oynanacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, O.Ü'ye ait evin tamamı duvarla örülerek kapatılan çatı katına operasyon düzenledi.

Ekiplerin, özel hazırlanmış iki ringde horoz dövüşü yaptıran ve tribünlerde yasa dışı bahis oynayıp dövüşleri izleyen şüphelileri yakaladığı binanın dış duvarındaki levhada "Kafes ve Kümes Hayvanları Yetiştirme Teşvik Derneği" yazması dikkati çekti.

Polis, horoz dövüşü için bahis oynayan 47 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine istinaden toplam 15 bin 40 lira para cezası kesti.

Dövüş için horozlarını getiren 15 kişiye de Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan idari yaptırım para cezası uygulandı.

Ayrıca, ev sahibi ve horoz dövüşü düzenleyen O.Ü. hakkında yer temini gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Dövüştürülen 28 horoz korumaya alınarak Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa
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