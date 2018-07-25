Şırnak'ın Cizre ilçesinde oldukça riskli olan ortopedi ameliyatı başarıyla yapıldı. Sadece 3 basamak hastanelerde yapılan ameliyat sayesinde hasta polis memuru sağlığına kavuştu.
Yanlızca 3 basamak hastanelerde yapılabilen çoklu bağ ameliyatı Şırnak'ın Cizre ilçesinde başarıyla yapıldı.
Ameliyat, risklerine rağmen başarıyla sonuçlandı.
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde çalışan polis memuru Ufuk Dal, halı saha maçında dizinden yaralandı. Ameliyatın riskleri hastaya anlatıldı. Polis memuru Dal, hekimlere güvenerek ön ve arka çapraz bağlarından ameliyat oldu.
Ortopedi ve travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kınaş ve Ozan Turhal, her hastanede yapılamayan riskli bir ameliyatı başardıkları için mutlu.
Çünkü arka çapraz bağlar, damar ve sinirlere yakın tehlikeli bir bölgede bulunuyor.
Hasta Ufuk Dal, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Başhekim Mehmet Hidayetullah Erzen, ortopedi uzmanlarının bu başarısından memnun.