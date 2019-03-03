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Rize 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Rize'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Rize 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Rize'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Rize'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: 

Vatan Partisi
Rize merkez: Salih Öksüz


Adalet ve Kalkınma Partisi 
Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)

Ardeşen: Avni Kahya
Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu 
Çayeli: Mustafa Baltacı
Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız 

Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı) 

Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı) 

Hemşin: Halim Kazım Bekar
İkizdere: Ali Fuat Yıldırım 

İyidere: Saffet Mete
Kalkandere: Kenan Yıldırım 

Pazar: Ahmet Basa 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Rize merkez: Ayhan Akyüz 
Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı) 

Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı) 

Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı) 

Pazar: Kazım Balta 


Milliyetçi Hareket Partisi
Ardeşen: Remzi Kutanoğlu 

Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi 

İyidere: Osman Mete 

Hemşin: Muhammet Sağlam 

Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız 

Derepazarı: Selim Metin 
Kalkandere: Abdullah Çakmak 
İkizdere: Hakan Karagöz 
Pazar: Gülşah Bilaloğlu 


 İYİ Parti 
Rize merkez: Yakup Özkan
Çayeli: Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı) 

Pazar: Tayfun Tan 

Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı) 

Kalkandere: Pınar Ömeroğlu 

İkizdere: Pambuli Tüfenk
İyidere: Ali şükrü Karaman


Saadet Partisi 
Rize merkez: Muhammet Kaçar 

Ardeşen: Sait Eksilmez 

Çayeli: Hamza Yılancı 

İyidere: Mustafa Aydın Kartal 

Pazar: Hasan Taşkın 

Güneysu: Vahdet Erdoğan 

Hemşin: Abdülkadir Çelik 

Fındıklı: Onur Öztürk 

Çamlıhemşin: İbrahim Döne 

Derepazarı: Beytullah Yılmaz 

Kalkandere: Mehmet Özdemir 

İkizdere: İlyas Taşkın 


Bağımsız Türkiye Partisi
Rize merkez: Kemal Pehlivanlar
Ardeşen: Sedat Gerz
Çamlıhemşin: Şenol Öksüz

Çayeli: Ümit Nebioğlu
Derepazarı: Gülten Artan 
Fındıklı: Necat Demir 

Güneysu: Zafer Aktaş
Hemşin: Hacer Kal
İkizdere: Yusuf Reşit Beyazal
İyidere: Abdullah Karabela

Kalkandere: Cumali Akgenç
Pazar: Fatih Deniz

Demokrat Sol Parti
Rize merkez: Yunus Bayraktar
Çayeli Sinem Marangoz
Pazar: Hamdi Bayraktar

Türkiye Komünist Partisi
Rize merkez: Savaş Sarı

Bağımsız adaylar
Çamlıhemşin: Saim Yılmaz

Etiketler; #rize
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