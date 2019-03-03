Rize'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Rize'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Rize'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Rize merkez: Salih Öksüz





Adalet ve Kalkınma Partisi

Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)



Ardeşen: Avni Kahya

Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu

Çayeli: Mustafa Baltacı

Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız



Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı)



Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı)



Hemşin: Halim Kazım Bekar

İkizdere: Ali Fuat Yıldırım



İyidere: Saffet Mete

Kalkandere: Kenan Yıldırım



Pazar: Ahmet Basa



Cumhuriyet Halk Partisi

Rize merkez: Ayhan Akyüz

Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı)



Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı)



Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı)



Pazar: Kazım Balta





Milliyetçi Hareket Partisi

Ardeşen: Remzi Kutanoğlu



Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi



İyidere: Osman Mete



Hemşin: Muhammet Sağlam



Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız



Derepazarı: Selim Metin

Kalkandere: Abdullah Çakmak

İkizdere: Hakan Karagöz

Pazar: Gülşah Bilaloğlu





İYİ Parti

Rize merkez: Yakup Özkan

Çayeli: Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı)



Pazar: Tayfun Tan



Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı)



Kalkandere: Pınar Ömeroğlu



İkizdere: Pambuli Tüfenk

İyidere: Ali şükrü Karaman





Saadet Partisi

Rize merkez: Muhammet Kaçar



Ardeşen: Sait Eksilmez



Çayeli: Hamza Yılancı



İyidere: Mustafa Aydın Kartal



Pazar: Hasan Taşkın



Güneysu: Vahdet Erdoğan



Hemşin: Abdülkadir Çelik



Fındıklı: Onur Öztürk



Çamlıhemşin: İbrahim Döne



Derepazarı: Beytullah Yılmaz



Kalkandere: Mehmet Özdemir



İkizdere: İlyas Taşkın





Bağımsız Türkiye Partisi

Rize merkez: Kemal Pehlivanlar

Ardeşen: Sedat Gerz

Çamlıhemşin: Şenol Öksüz



Çayeli: Ümit Nebioğlu

Derepazarı: Gülten Artan

Fındıklı: Necat Demir



Güneysu: Zafer Aktaş

Hemşin: Hacer Kal

İkizdere: Yusuf Reşit Beyazal

İyidere: Abdullah Karabela



Kalkandere: Cumali Akgenç

Pazar: Fatih Deniz



Demokrat Sol Parti

Rize merkez: Yunus Bayraktar

Çayeli Sinem Marangoz

Pazar: Hamdi Bayraktar



Türkiye Komünist Partisi

Rize merkez: Savaş Sarı



Bağımsız adaylar

Çamlıhemşin: Saim Yılmaz