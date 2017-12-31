Rize Belediyesi 3'üncü Hamsi Festivali düzenledi. Vatandaşlar hasret kaldığı hamsiyi yemek için sabahın ilk ışıklarıyla sıraya girdi. Festival Karadeniz'de olunca horon da kaçınılmaz oldu.

2 buçuk ton hamsi 2 saatte tüketildi, Rizeliler hamsiye doydu..



Rize Belediyesi, 3'üncü Hamsi festivali düzenledi. Tezgahlarda bulunmayan hamsiye hasret kalan Rizeliler ise balığı tüketmek için erkenden sıraya girdi.



2 buçuk ton hamsinin ayıklanması 1 gün sürdü... 30 mangalda pişirildi... Balığın yanında helva ve çay ikramı da yapıldı.



Hamsi yemek için Artvin, Erzurum, Trabzon ve Ardahan'dan vatandaşlar Rize'ye gitti. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı festivalde hamsi şöleni 2 saat sürdü.



Festival Karadeniz'de olunca kemençe ve tulum ezgileri kaçınılmaz oldu. Vatandaşlar bol bol horon tepti.





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