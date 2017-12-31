2 buçuk ton hamsi 2 saatte tüketildi, Rizeliler hamsiye doydu..
Rize Belediyesi, 3'üncü Hamsi festivali düzenledi. Tezgahlarda bulunmayan hamsiye hasret kalan Rizeliler ise balığı tüketmek için erkenden sıraya girdi.
2 buçuk ton hamsinin ayıklanması 1 gün sürdü... 30 mangalda pişirildi... Balığın yanında helva ve çay ikramı da yapıldı.
Hamsi yemek için Artvin, Erzurum, Trabzon ve Ardahan'dan vatandaşlar Rize'ye gitti. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı festivalde hamsi şöleni 2 saat sürdü.
Festival Karadeniz'de olunca kemençe ve tulum ezgileri kaçınılmaz oldu. Vatandaşlar bol bol horon tepti.
ulusal.com.tr
Rize Belediyesi 3'üncü Hamsi Festivali düzenledi. Vatandaşlar hasret kaldığı hamsiyi yemek için sabahın ilk ışıklarıyla sıraya girdi. Festival Karadeniz'de olunca horon da kaçınılmaz oldu.
2 buçuk ton hamsi 2 saatte tüketildi, Rizeliler hamsiye doydu..
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