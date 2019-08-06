Rize'de heyelan

Rize-Salarha yolu bölgedeki heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sele kapılan Hüseyin Çap'ı arama çalışması ise 2'ününde de devam ediyor.

Önce sağanak ve sel, şimdi de heyelanla mücadele başladı.



Rize'de etkili olan şiddetli yağış ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yaşanan heyelan sonucu Rize-Salarha yolu trafiğe kapatıldı.



Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi Çağlayan mevkisinde, yamaçtan kopan toprak, taş ve ağaçları da sürükleyerek Çağlayan Deresi'nin önünü kapattı.



Tıkanan derede, yaklaşık 30 metre derinliğinde büyük bir gölet oluştu. Bölgede bulunan bir çay fabrikası ile kereste atölyesinde, çalışmalara ara verildi.



Salarha yolu Dörtyol mevkisinde, 4 Ağustos Pazar akşamı, sele kapılan ve dereye sürüklenen 59 yaşındaki Hüseyin Çap'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.





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