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Rize'de 'lazboard'lu kayak keyfi

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda bu yıl 12'incisi düzenlenen Petranboard Kayak Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.

Rize'de 'lazboard'lu kayak keyfi

Rize'nin İkizdere ilçesinde Meşeköy muhtarlığınca 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenenPetranboard Kayak Şenliği'ne, yerli ve yabancı yaklaşık bin 500 kişi katıldı.
Etkinliğe katılanlar, yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yaparak tahtaya alışmaya çalışanlar, ardından kaymanın keyfini yaşadı.
Meşeköy sakinlerinin de katıldığı şenlikte, "lazboard" ile kayak yapmaya çalışanlardan bazıları düştü.

Horon oynayarak karın tadını çıkardılar
Yaylaya gelen yerli ve yabancı turistler, horon oynayarak karın tadını çıkardı. Şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon, şambrel ve poşetlerle kaymaya çalıştı.
Sağlık ekiplerinin olası kazalara karşı tedbir aldığı şenlikte, katılımcılara etli pilav dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara ÇAYKUR tarafından çay ikram edildi.  

"Yöredeki insanlar yaklaşık yüzme tahtasıyla 200 yıldır kayıyor"
İkizdere Kaymakamı Hasan Kösoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en güzel yerinin Karadeniz, Rize'nin en güzel yerinin de İkizdere Vadisi olduğunu söyledi.

Petran Yaylası'nın çok güzel ve kayak yapmaya uygun olduğunu belirten Kösoğlu, şunları kaydetti:
"Yöredeki insanlar yaklaşık 150-200 yıldır yüzme tahtasıyla kayıyorlar. Bu bölgenin yaşlısı, genci, kadını ve erkeği yüzme tahtası ile çok güzel kayıyorlar. Amacımız buradaki güzellikleri herkese yaşatmak ve göstermek. Petran'ı ve İkizdere Vadisi'ni kayakseverlere tanıtmak ve duyurmak. Çok güzel bir katılım oldu. İnşallah burası Rize'nin gözbebeği olur."

"Alışınca kolay oluyor"
Mücella Tekke de ilk defa kaydıklarını söyleyerek, "Alışınca kolay oluyor. Kayarken elimizdeki sopalarla destek alarak fren yapıyoruz." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rize
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