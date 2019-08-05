Rize'de şiddetli yağış sırasında araçtan inen Hüseyin Çap sele kapılarak kayboldu

Rize'de şiddetli yağış sırasında araçtan inen bir kişi sele kapılarak kayboldu. 30 kişilik ekip sele kapılan Hüseyin Çap için arama çalışması başlattı. Ordu'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Karadeniz'in yağışla imtihanı bitmiyor. Rize'de dün gece etkili olan şiddetli yağış sırasında bir kişi sel sularına kapılarak dereye sürüklendi.



Sağanak bir anda bastırdı. Bir otomobil sel sularında mahsur kaldı. Otomobildeki 3 kişiden 2'si kurtarılırken, Hüseyin Çap araçtan indiği sırada sele kapıldı.



30 kişilik ekip 59 yaşındaki Hüseyin Çapı için arama kurtarma çalışması başlattı.



Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile bölgeye giderek, sağanak ve yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aldı.



Vali Çeber, bölgeye 120 kilogram yağış düştüğünü belirtti.



Ordu'da ise bazı ilçelerde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.



Altınordu, Fatsa, Ünye ve Kumru ilçelerinde akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Su birikintilerinin oluştuğu Karadeniz Sahil Yolu'nda bazı araçlar yolda kaldı.





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