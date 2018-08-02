Olay, Yeşildere köyünde meydana geldi. Hasan Öksüz'ün bahçede hareketsiz halde yattığını gören yakınları, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın bacağından vurulmuş halde ölü olduğunu belirledi. Çevrede yapılan aramada 1 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulundu. Olayla ilgili şüpheli A.Ö., aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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