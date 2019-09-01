Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
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Rize'de yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber

Rize Valisi Kemal Çeber, kendilerinden haber alınamayan biri çocuk 6 kişiye ulaşıldığını, söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi

Rize'de yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber

Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 1'i çocuk 6 kişiye ulaşıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü öğle saatleri itibarıyla Küçükçayır köyü Paşaçukuru Deresi mevkisinde vadiye girerek kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan 1'i çocuk 6 kişiye, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldığını belirtti.

Öte yandan Çeber, 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Rize'de 30 Ağustos Cuma günü öğleden sonra Handüzü Yaylası'na giden biri çocuk 6 kişi, bölgede balık tutmak ve kamp yapmak için Paşaçukuru Deresi bölgesine inmiş, sağanak yağışın ardından da derenin yükselmesiyle cumartesi günü mahsur kaldıklarını bildirerek, yetkililerden yardım istemişti. Ancak bu kişilerle daha sonra telefonlarının şarjı bitmesi üzerine irtibat kesilmişti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #rize #arama çalışmaları
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