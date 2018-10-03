Rize'de aylardır hem görünüşüyle hem de çevrede yarattığı tehlikeyle tartışmalara neden olan 7 katlı bina yıkıldı. Sahibinin İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğu dere yatağına inşa edilen binayla ilgili yıkım kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildi.

2 ay önce şiddetli yağışların ardından gündeme geldi. İşte aylardır tartışmalara neden olan o binanın yıkımı gerçekleşti.



Görüntüler Rize Muradiye Kömücüler Köyü'ne ait. Sahibinin İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğu dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın tamamı yıkıldı.



Yarattığı tehlikeyle hem köylülerin hem de çevrecilerin tepkisini çekmişti.



Tartışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü bina için yıkım kararı verdi. Güvenlik önelemiyle elektik kesildi daha sonra da iş makineriyle binanın yıkımına başlandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, "Bu bir başlangıç artık bir sel felaketi yaşamak istemiyoruz. Bu tür yapılar için çalışmalarımız sürecek." dedi.



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