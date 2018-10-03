ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"

Rize'deki 7 katlı bina yıkıldı

Rize'de aylardır hem görünüşüyle hem de çevrede yarattığı tehlikeyle tartışmalara neden olan 7 katlı bina yıkıldı. Sahibinin İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğu dere yatağına inşa edilen binayla ilgili yıkım kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildi.

Rize'deki 7 katlı bina yıkıldı

2 ay önce şiddetli yağışların ardından gündeme geldi. İşte aylardır tartışmalara neden olan o binanın yıkımı gerçekleşti.

Görüntüler Rize Muradiye Kömücüler Köyü'ne ait. Sahibinin İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğu dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın tamamı yıkıldı.

Yarattığı tehlikeyle hem köylülerin hem de çevrecilerin tepkisini çekmişti. 

Tartışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü bina için yıkım kararı verdi. Güvenlik önelemiyle elektik kesildi daha sonra da  iş makineriyle binanın yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, "Bu bir başlangıç artık bir sel felaketi yaşamak istemiyoruz. Bu tür yapılar için çalışmalarımız sürecek." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rize #bina yıkımı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.