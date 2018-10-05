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Rize'deki 7 katlı bina yıkıldı

Rize'de aylardır hem görünüşüyle hem de çevrede yarattığı tehlikeyle tartışmalara neden olan 7 katlı binanın tamamı yıkıldı. binayla ilgili yıkım kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildi. Bina sahibi, İmar Barışı'ndan yararlanmak için dere yatağına inşa edilen evi için başvuruda bulunmuştu.

Rize'deki 7 katlı bina yıkıldı

2 ay önce şiddetli yağışların ardından gündeme geldi. İşte aylardır tartışmalara neden olan o binanın tamamı yıkıldı.

Rize Muradiye Kömücüler Köyü'nde bulunan ve sahibinin İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğu dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkımı tamamlandı.

Yarattığı tehlikeyle hem köylülerin hem de çevrecilerin tepkisini çekmişti. 

Tartışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü bina için yıkım kararı verdi. Güvenlik önelemiyle elektik kesildi daha sonra da  iş makineriyle binanın yıkımına başlandı.

Binadan geriye sadece enkazı kaldı. Enkazın kaldırılması da yaklaşık 2 gün sürecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #İmar Barışı #rize
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