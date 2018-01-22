Gözaltına alınan zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Rize'de bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Portakallık Mahallesi'ndeki bir tamirhanede otomobilinin bakımını yaptıran Önder Kocaman'a ateş ederek kaçan M.K. ve ona yardım ettiği iddia edilen H.Y. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Otomobilinin bakımını yaptıran Kocaman kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş edilerek yaralanmış, 12 Acil Servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.