Rize'de facianın eşiğinden dönüldü

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Bir sitenin önünde, çocuk parkının da bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasında can kaybı yaşanmadı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rize'de facianın eşiğinden dönüldü
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Rize'de gece saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Fener Mahallesi Yağmur Sokak'taki Ceylan Saray Sitesi'nin ön kısmında toprak kayması meydana geldi.

Rize'de facianın eşiğinden dönüldü - Resim : 1

Çocuk parkının da bulunduğu alandan kayan toprak, site önündeki istinat duvarını yıktı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, çocuk parkı ile istinat duvarı zarar gördü.

Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Rize'de facianın eşiğinden dönüldü - Resim : 2

Ekipler, emniyet şeridiyle çocuk parkı ile sitenin kapalı otoparkını kullanıma kapattı.

Bölgede yağış, aralıklı devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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