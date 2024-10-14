Rize'de facianın eşiğinden dönüldü

Rize'de gece saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Fener Mahallesi Yağmur Sokak'taki Ceylan Saray Sitesi'nin ön kısmında toprak kayması meydana geldi.

Çocuk parkının da bulunduğu alandan kayan toprak, site önündeki istinat duvarını yıktı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, çocuk parkı ile istinat duvarı zarar gördü.

Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, emniyet şeridiyle çocuk parkı ile sitenin kapalı otoparkını kullanıma kapattı.

Bölgede yağış, aralıklı devam ediyor.