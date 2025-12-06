Rize'de feci kaza: Kestiği ağaç ona çarptı, uçurumdan yuvarlandı

Feci olay, Rize'ye bağlı Pazar ilçesinin Aktaş köyünde, öğle saat 12.00 sularında gerçekleşti.

Elde edilen bilgilere göre, Yalçın Doğan isimli vatandaş, kesim işlemini yürüttüğü sırada ağacın kökünden kurtularak kendisine çarpmasıyla dehşeti yaşadı. Ağacın şiddetli darbesiyle savrulan Doğan, dengesini kaybederek yamacın dibindeki uçuruma yuvarlandı.

AFAD VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirerek yardım istedi. İhbarın hemen ardından kaza mahalline hızla ambulans ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi koşullarında operasyon başlatan AFAD ekipleri, uçuruma düşen Yalçın Doğan'ı bulunduğu yerden titiz bir çalışmayla çıkardı.

Kurtarma ekiplerince yola kadar taşınan Doğan, burada bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğan'ı ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürdü.