Rize'de gece yarısı katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 ağır yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Rize'de gece yarısı katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 ağır yaralı - Resim: 1

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Limanköy köyü mevkisinde meydana geldi. 

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Rize'de gece yarısı katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 ağır yaralı - Resim: 2

Rize merkezden Çayeli istikametine doğru giden yolda yaşanan şiddetli trafik kazasının ardından bölgeye acil durum ekipleri yönlendirildi.

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Rize'de gece yarısı katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 ağır yaralı - Resim: 3

Bölgeye ulaşan ekiplerin sahada yaptığı ilk belirlemelere göre, araçlarda bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Rize'de gece yarısı katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 ağır yaralı - Resim: 4

Meydana gelen kazanın ağır bilançosu ekiplerin müdahalesiyle netleşmeye başladı. Hayatını kaybeden 4 kişinin yanı sıra, kazada 3 kişinin de ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralılara olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince müdahale edilirken, polis ve itfaiye personelinin kaza mahallindeki çalışmaları sürüyor.

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rize trafik kazası