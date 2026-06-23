Rize'de gece yarısı katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 ağır yaralı

Meydana gelen kazanın ağır bilançosu ekiplerin müdahalesiyle netleşmeye başladı. Hayatını kaybeden 4 kişinin yanı sıra, kazada 3 kişinin de ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralılara olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince müdahale edilirken, polis ve itfaiye personelinin kaza mahallindeki çalışmaları sürüyor.