Rize'de gece yarısı katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 ağır yaralı
Rize'nin Çayeli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Limanköy köyü mevkisinde meydana geldi.
Rize merkezden Çayeli istikametine doğru giden yolda yaşanan şiddetli trafik kazasının ardından bölgeye acil durum ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin sahada yaptığı ilk belirlemelere göre, araçlarda bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Meydana gelen kazanın ağır bilançosu ekiplerin müdahalesiyle netleşmeye başladı. Hayatını kaybeden 4 kişinin yanı sıra, kazada 3 kişinin de ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralılara olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince müdahale edilirken, polis ve itfaiye personelinin kaza mahallindeki çalışmaları sürüyor.