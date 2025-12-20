Rize'de görenler gözlerine inanamadı: Hamsinin dönerini ve su böreğini bile yaptılar!

Aynı okulun öğrencisi Ecrin Eylül Baş ise stanttaki ürünlere dair şunları söyledi: "Tatlılarımız güzel, sarmalarımızı sevgi ile hazırladık, su böreğimiz var. Hepsini özenle yaptık. Hamsili su böreği çok fazla denenmiş bir şey değil. Birazda kendi kafamızda ürettik. Ama güzel rağbet göreceğimizi umuyoruz. Görenler ilk şaşırıyorlar ama denedikleri zaman yüzlerindeki ifadeye bakınca hoşlarına gittiğini düşünüyoruz. Yeni ürün Rize için de güzel olacak"