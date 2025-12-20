Rize'de görenler gözlerine inanamadı: Hamsinin dönerini ve su böreğini bile yaptılar!
Rize'de bu yıl 8'incisi düzenlenen festivalde mangal dumanları yükselirken, tezgahlarda sergilenen sıra dışı lezzetler tadına bakanları şaşkına çevirdi.
Rize Belediyesi tarafından organize edilen Hamsi Festivali, bu yıl 8. kez vatandaşlarla buluştu. Rize'de gerçekleştirilen etkinlik öncesinde temizlenen tonlarca hamsi, programa saatler kala mangallardaki yerini aldı.
Izgaralarda pişirilen balıklar, ekmek arasına konularak yanında tahin helvası ile katılımcılara ikram edildi. Organizasyon kapsamında toplam 2 ton temizlenmiş hamsi dağıtıldı.
İkramdan faydalanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, güneşli havanın ve eğlencenin tadını çıkardı.
TEZGAHLARDA HAMSİLİ SEZAR SALATA VE GÖZLEME SÜRPRİZİ
Festival alanında dağıtılan balıklardan ziyade, işletmeler ve kurumlar tarafından açılan stantlardaki yaratıcı ürünler ön plana çıktı. Hemen her tezgahta bölgeye özgü "hamsi koli" yer alırken; hamsili sezar salata, hamsili yaprak sarma, hamsili gözleme ve hamsili döner gibi sıra dışı lezzetler katılımcıların ilgisini çekti.
Özellikle döner tezgahına takılan hamsiler ziyaretçilerin fotoğraf karelerini süslerken, hamsili su böreği ve sarmalar ise en çok tüketilen ürünler oldu.
Etkinlik, çocuklar için kurulan şişme oyun parkı ve yerel sanatçıların konserleriyle devam etti.
DÖNER USTASI: İNSANLARIMIZ ALIŞKIN DEĞİL
Festivale özel bir ürün geliştirmek istediklerini belirten döner ustası Mahmut Baş, hamsi dönerinin hikayesini anlattı. Baş, "Hamsi zaten bölgemizin meşhur hamsisi. Izgarası, tavası hepsini yapıyorduk. Dönerini de yaptık. İnsanlarımız alışkın değil böyle şeylere ama bizde böyle bir görüntü yaptık. Güzel bir ürün çıktı ortaya. Görüntüsü ve tadı güzel. Herkesin hoşuna gidiyor" ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLERDEN HAMSİLİ SU BÖREĞİ TARİFİ
Festivalin en çok dikkat çeken lezzetlerinden biri olan hamsili su böreği ise Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı.
Hazırlık sürecini anlatan öğrenci Nilda Dilay Dalkılıç, "Hamsili su böreği, hamsili pazılı tava böreğimiz var. Hamsili su böreği yaparken ilk önce hamurumuzu açıyoruz. Hamsili iç harcımızı baharatlarımızla hazırlıyoruz. Ekliyoruz ve sonrasında kızartıyoruz" dedi.
Aynı okulun öğrencisi Ecrin Eylül Baş ise stanttaki ürünlere dair şunları söyledi: "Tatlılarımız güzel, sarmalarımızı sevgi ile hazırladık, su böreğimiz var. Hepsini özenle yaptık. Hamsili su böreği çok fazla denenmiş bir şey değil. Birazda kendi kafamızda ürettik. Ama güzel rağbet göreceğimizi umuyoruz. Görenler ilk şaşırıyorlar ama denedikleri zaman yüzlerindeki ifadeye bakınca hoşlarına gittiğini düşünüyoruz. Yeni ürün Rize için de güzel olacak"